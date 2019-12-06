2019-12-06T16:10:27+03:00
Общество

Самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают на танкерном флоте и в отделе продаж

Везучий соискатель будет получать 180 тысяч рублей на руки
Ника СВЕТЛОВА
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На танкерном флоте предлагают самую высокую зарплату - 180 тысяч рублей.На танкерном флоте предлагают самую высокую зарплату - 180 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ноябрь закончился, а, значит, в компании HeadHunter Северо-Запада проанализировали объявления на рынке труда за прошлый месяц и готовы сказать, кому же предлагали самую большую зарплату.

На первом месте в Топе самых высокооплачиваемых профессий - второй старший помощник капитана танкерного флота. Ему предлагают 180 тысяч рублей на руки.

На втором месте - начальник отдела продаж, которому готовы платить от 100 тысяч рублей. На третьем месте - менеджер по продажам строительной техники (тоже 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

Также в Топ вошли инженер по производству ЖБИ и геодезист.

- Средняя предлагаемая в вакансиях заработная плата на hh.ru в Мурманской области в ноябре 2019 года составила 40 тысяч рублей. Однако каждый второй соискатель рассчитывает на 25-55 тысяч, каждый восьмой – на зарплату 55–85 тысяч. Еще 10% кандидатов указали в резюме уровень ожиданий по зарплате до 25 тысяч, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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