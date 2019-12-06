2019-12-06T17:01:42+03:00
Общество

В магазине Молочного появился отдел с бесплатными продуктами

Местные жители сами приносят на «полку добра» провизию для нуждающихся
Наталья ЛОБАНОВА
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Люди отнеслись к благому делу с энтузиазмом. Фото: vk.com/infokola51Люди отнеслись к благому делу с энтузиазмом. Фото: vk.com/infokola51
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В поселке Молочный продуктовый магазин «Фортуна» занялся добрым делом: в небольшой торговой точке открылась «Полка добра», куда северяне приносят съестные припасы для тех, кто в них нуждается.

- Где-то в середине октября мы решили провести эксперимент. Сначала сами заполняли эту полку с бесплатными продуктами, а теперь и местные жители подключились. Люди отнеслись к делу с энтузиазмом. Приятно видеть, что такое благое дело работает. Наша постоянная покупательница купила тушенку и оставила ее нуждающимся. Другая женщина принесла три пачки каши. Даже дети участвуют – кладут на полку конфеты. К концу дня уже ничего не остается в бесплатном отделе, но он регулярно пополняется, - рассказал «КП» владелец магазина «Фортуна».

Местные жители одобрили такую инициативу.

- Есть люди, которым действительно нужна такая полка, ведь не все могут попросить, а здесь можно просто подойти и взять, если тебе это действительно необходимо. Очень здорово, что наши люди, несмотря на север, все-таки остаются с горячим сердцем! – отмечает в соцсетях северянка Светлана Хомулло.

- Побольше бы таких магазинов, помощь многим нужна, - пишет житель Видяево Владимир Кудрявцев.

Возможно, по примеру Молочного и в других магазинах Заполярья захотят открыть подобные благотворительные полки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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