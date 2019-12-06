2019-12-06T16:20:58+03:00
Политика

Андрей Чибис стал одним из самых активных губернаторов в Instagram

Компанию главе Мурманской области составили Сергей Собянин, Валентин Коновалов и Мурат Кумпилов
Ника СВЕТЛОВА
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Андрей Чибис всегда оперативно рассказывает о своей работе. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис всегда оперативно рассказывает о своей работе. Фото: правительство Мурманской области
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Сделал - рассказал. По такому принципу ведет свои соцсети губернатор Мурманской области. Андрей Чибис ведет страницы в "ВКонтакте", "Твиттере", на Facebook и Instagram.

На них информация о том, как проходит день главы, появляется очень оперативно - даже быстрее, чем на сайте областного правительства.

За такую активность Андрей Владимирович вошел в список самых пользующихся Instagram. Его составила Агентство политических и экономических коммуникаций.

Лидером стал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, на втором месте - глава Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Республики Тува Шолбан Кара-оол. На третьем месте оказался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Следом идут Сергей Собянин (Москва), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский АОЮгра), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Валентин Коновалов (председатель Правительства Республики Хакасия), Мурат Кумпилов (Республика Адыгея).

Андрей Чибис разместился на восьмой строке рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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