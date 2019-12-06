Московские мошенники лишили жителей Мурманской области почти миллиона рублей за сутки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-06T12:53:03+03:00

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Жители Заполярья продолжают попадаться на крючок аферистам. Так, на этот раз две 40-летних мурманчанки и 18-летний североморец не поскупились отдать мошенникам почти миллион рублей всего лишь за сутки.

В полицию обратилась жительница областного центра и рассказала, что у нее похитили крупную сумму. Оказалось, что ей позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил женщине, что с ее карт кто-то незаконно списывает денежные средства. Он порекомендовал срочно перевести все сбережения на резервные счета. Ни о чем не подозревая, северянка сообщила звонившему коды, пришедшие по смс. В итоге она перевела на счет афериста больше 194 тысяч рублей.

- Еще большей суммы лишился 18-летний житель Североморска. С ним действовали по той же схеме. Злоумышленник убедил молодого человека перевести 682 тысяч рублей на неизвестные расчетные счета. В аналогичную ситуацию попала еще одна 40-летняя мурманчанка. Следуя указаниям звонившего незнакомца, женщина перевела жуликам более 45 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Полицейские установили, что номера телефонов, по которым выходили на связь аферисты, зарегистрированы в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU