Восставший из пепла: В Кировске вновь загорелся Вечный огонь
3 декабря в Кировске погас Вечный огонь. Случилась беда из-за неизвестных вандалов, которые решили развлечься и стали жечь на мемориале пластиковые бутылки.
Городская мэрия вызвала специалистов «Мурманоблгаза», чтобы вернуть мемориал в строй. Те разобрали горелку и выяснили, что расплавленный пластик повредил систему, поддерживающую огонь. К счастью, спустя пару дней, 5 декабря, памятник отремонтировали.
- Вечный огонь в Кировске снова горит! Поврежденные детали восстановлены. Призываем горожан не быть равнодушными к этому и другим актам вандализма в нашем городе. В наших с вами силах его остановить! – отметили в администрации Кировска.
По словам местных властей, в следующем году в городе горняков установят камеры видеонаблюдения рядом с мемориалом, чтобы хулиганов, если они снова возьмутся за старое, можно было найти и привлечь к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU