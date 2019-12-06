2019-12-06T12:02:53+03:00
Общество

Восставший из пепла: В Кировске вновь загорелся Вечный огонь

Мемориал вышел из строя из-за вандалов, которые жгли на нем пластиковые бутылки
Наталья ЛОБАНОВА
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Поврежденные детали памятника уже восстановили. Фото: vk.com/kirovsk_admПоврежденные детали памятника уже восстановили. Фото: vk.com/kirovsk_adm
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3 декабря в Кировске погас Вечный огонь. Случилась беда из-за неизвестных вандалов, которые решили развлечься и стали жечь на мемориале пластиковые бутылки.

Городская мэрия вызвала специалистов «Мурманоблгаза», чтобы вернуть мемориал в строй. Те разобрали горелку и выяснили, что расплавленный пластик повредил систему, поддерживающую огонь. К счастью, спустя пару дней, 5 декабря, памятник отремонтировали.

- Вечный огонь в Кировске снова горит! Поврежденные детали восстановлены. Призываем горожан не быть равнодушными к этому и другим актам вандализма в нашем городе. В наших с вами силах его остановить! – отметили в администрации Кировска.

По словам местных властей, в следующем году в городе горняков установят камеры видеонаблюдения рядом с мемориалом, чтобы хулиганов, если они снова возьмутся за старое, можно было найти и привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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