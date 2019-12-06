2019-12-06T14:02:26+03:00
Дом. Семья

В Апатитах выбирают имя для коровы

Новый хозяин буренки решил, что Неземная - слишком пафосная кличка для его новой подопечной
Елена МОЛОДЦОВА
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Корове выбирают имя всем городом. Фото: Михаил ЕлисеевКорове выбирают имя всем городом. Фото: Михаил Елисеев
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Казалось бы, что проще придумать - имя для коровы. Однако у нового владельца буренки по кличке Неземная – фермера Игоря Шнитова из Апатитов – времени на такие нюансы не нашлось.

- Корова живет у меня недавно. И имя Неземная категорически не устраивает. Мало того, что ее в итоге никто так никогда не звал, так и в случае ее побега, ходить и кричать по окрестностям «Неземная!» будет более чем комично, - объясняет свою позицию порталу «ХибИнформБюро» Игорь Шнитов.

Журналистам настолько стало обидно за безымянную корову, что они попросили жителей Апатитов помочь придумать кличку для новой подопечной фермера. Народный отклик не заставил себя долго ждать.

Среди предложенных апатитчанами вариантов фигурируют Пятнашка, Кассиопея, Рагнетта, Хильда, Найда, Мышка, Весёлка, Яшма, Сушка, Имандра, Хибинка, Морошка, Брусничка и Далматинка. Есть даже клички с политическим уклоном Госдума в помощь, Добровольская, Поклонская, Скворцова, Голикова, Чайка, но, кажется, это все равно что Неземная.

- Зампред апатитского спорткомитета Иван Рогозин считает, что корова заслуживает имени Дейенерис Бурерожденная из дома Борвихи, глава администрации Апатитов Николай Бова предлагает назвать ее Заполярочкой, а главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев — Матильдой, - раскрывают подробности «ХибИнформБюро».

Тем не менее, выбирать имя буренки будут всенародным голосованием. Его результат озвучат уже сегодня, 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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