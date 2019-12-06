В Мурманске ищет дом пес, хозяин которого попал в колонию

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-06T11:10:20+03:00

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Как неосторожный поступок человека может отразиться на судьбе его близких, пусть даже и четвероногих, ярко иллюстрирует судьба шестилетнего пса по кличке Сэм из Мурманска.

- По словам соседей, теперь уже бывшего хозяина собаки забрали в места не столь отдаленные. Понимая, где проведет ближайшие несколько лет, он пытался найти своему любимцу новых владельцев среди знакомых. Увы, выхода в Интернет у мурманчанина не было, - рассказывают волонтеры группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

К сожалению, желающих не нашлось, и Сэм оказался на улице один-одинешенек. Вскоре над ним сжалились соседи и временно приютили его у себя. Однако пес по-прежнему в поисках нового дома.

- Сэм добрый, ласковый, игривый, активный и, главное, не агрессивный пес. С детьми ладит. Дома ведет себя хорошо: ничего не грызет, приучен к трех- или двухразовому выгулу. На уличных собак не обращает внимания. Поводок не тянет. Отдается в семью, где нет других животных, либо есть маленькие собаки – с ними он ладит, - обозначают условия зоозащитники.

По всем вопросам можно обращаться в соцсетях к Валерии Пудло.

ИСТОЧНИК KP.RU