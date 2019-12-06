2019-12-06T08:55:51+03:00
Конкурсы и тесты

"Комсомольская правда"-Мурманск ищет самого толстого кота

Приведи своего обаятельного питомца в редакцию и получи возможность выиграть призы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Вашего кота сложно поднять на руки? Это то, что нам нужно!Вашего кота сложно поднять на руки? Это то, что нам нужно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Хорошего человека много не бывает? А если речь идет про кота? Мы уверены, что тоже!

Домашние мурлыки часто бывают невероятно обаятельных размеров. Хватит выкладывать фотографии своего любимца в Instagram и в "ВКонтакте", пусть его снимки появятся на страницах нашей газеты!

"Комсомольская правда"-Мурманск ищут самого толстого кота или кошку. Приходите вместе со своим усатым-полосатым в редакцию, взвешивайте его вместе с нами. И если именно ваш котофеич станет главным тяжеловесом, то мы подарим вам приятные подарки наших спонсоров. А еще опубликуем фотографию вас и питомца в газете. Не стесняйтесь участвовать - будет весело!

Когда: мы ждем вас 13 декабря в 17.00 (пусть пятница, 13-е принесет вам удачу!).

Где: приходите в редакцию "КП"-Мурманск в ГДЦ "Арктика", пр. Ленина, 82, 9 этаж, 921 офис. Пожалуйста, сообщите о своем участии заранее по телефону (8152) 45-12-07 или в сообщении в группе "ВКонтакте".

Спонсоры нашего конкурса:

Котонай - сеть ветеринарных центров.

.

.

ROYAL CANIN® — один из крупнейших мировых производителей, который более 50 лет занимается разработкой и производством корма для домашних животных.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Московские мошенники лишили жителей Мурманской области почти миллиона рублей за сутки
Восставший из пепла: В Кировске вновь загорелся Вечный огонь
В Мурманске ищет дом пес, хозяин которого попал в колонию
Из центра "Журавушка" в Мурмашах сбежали молодой человек и девушка
В Мурманске переделают район Росляково
Юные жительницы Мурманской области участвуют в конкурсе «Самая красивая девочка России»
В Мурманской области пропали житель Колы и уроженец Республики Беларусь
Жительницу Мурманска приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя
Заместителя руководителя Центра спортивной подготовки в Мурманской области обвинили во взятке 150 миллионов рублей
Новому мосту через Тулому быть!
В Мончегорске элитная иномарка прокатилась по парку и горнолыжному склону
На Пяти Углах в Мурманске зажжет огни главная новогодняя елка
В Мурманске посреди дороги загорелся «УАЗ»
В Кировске разбирались с историей, что ребенка высадили из автобуса
В Апатитах 73-летнюю пенсионерку у церкви сбил "ВАЗ"
В Мурманске эвакуировали здание областного правительства
Экс-главу Заозерска Игоря Винокура лишили водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде
Житель Мурманска до полусмерти избил поцарапавшего его 5-месячного котенка
В Мурмашах стали часто видеть горностаев
Пешеходный переход через реку Тулома в Коле закроют на три недели