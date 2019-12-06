"Комсомольская правда"-Мурманск ищет самого толстого кота

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-06T08:55:51+03:00

Вашего кота сложно поднять на руки? Это то, что нам нужно! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приведи своего обаятельного питомца в редакцию и получи возможность выиграть призы

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Хорошего человека много не бывает? А если речь идет про кота? Мы уверены, что тоже!

Домашние мурлыки часто бывают невероятно обаятельных размеров. Хватит выкладывать фотографии своего любимца в Instagram и в "ВКонтакте", пусть его снимки появятся на страницах нашей газеты!

"Комсомольская правда"-Мурманск ищут самого толстого кота или кошку. Приходите вместе со своим усатым-полосатым в редакцию, взвешивайте его вместе с нами. И если именно ваш котофеич станет главным тяжеловесом, то мы подарим вам приятные подарки наших спонсоров. А еще опубликуем фотографию вас и питомца в газете. Не стесняйтесь участвовать - будет весело!

Когда: мы ждем вас 13 декабря в 17.00 (пусть пятница, 13-е принесет вам удачу!).

Где: приходите в редакцию "КП"-Мурманск в ГДЦ "Арктика", пр. Ленина, 82, 9 этаж, 921 офис. Пожалуйста, сообщите о своем участии заранее по телефону (8152) 45-12-07 или в сообщении в группе "ВКонтакте".

Спонсоры нашего конкурса:

Котонай - сеть ветеринарных центров.

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ROYAL CANIN® — один из крупнейших мировых производителей, который более 50 лет занимается разработкой и производством корма для домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU