В Мурманске посреди дороги загорелся «УАЗ»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-05T15:58:38+03:00

Отечественная машина столкнулась с Chevrolet, из-за чего и случился пожар [видео]

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Днем 5 декабря в Мурманске в районе дома №1 на улице Героев Рыбачьего внезапно вспыхнули языки пламени, озарившие запорошенную снегом проезжую часть. Оказалось, что воспламенилась машина, перепугав пешеходов и автовладельцев.

- В 14.33 на пульт диспетчера поступил сигнал о ДТП в районе улицы Героев Рыбачьего, 1. Столкнулись два автомобиля – отечественный "УАЗ" и Chevrolet. Из-за этого загорелась отечественная машина, выгоревшая по всей площади. Пострадала одна женщина - пассажирка иномарки. Ей оказали скорую медицинскую помощь. Через 7 минут, в 14.40 было ликвидировано открытое горение. Отделение 12-ой пожарной части и городские спасатели работают на месте, - рассказал подробности начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: похожий случай произошел в конце октября. Тогда в Мурманске вспыхнула ярким пламенем иномарка Mitsubishi Outlander.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/748008" frameborder="0"></iframe> Загорелся "УАЗ" на Героев Рыбачьего.Автор: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU