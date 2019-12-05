2019-12-05T17:34:52+03:00
Общество

Новому мосту через Тулому быть!

Два микрорайона Мурмашей свяжет прямое сообщение
Елена МОЛОДЦОВА
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Новый мост будет не только железнодорожным, но и автомобильным. Фото: Алексей МкртычанНовый мост будет не только железнодорожным, но и автомобильным. Фото: Алексей Мкртычан
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5 декабря сбылась мечта жителей Мурмашей и Туломы. Напомним: когда-то дорога из одного поселка в другой занимала всего несколько минут, но потом энергетики закрыли для проезда водосброс Нижнетуломской ГЭС, а чуть погодя на реконструкции оказался и мост через реку Тулома в Коле.

В итоге сегодня дорога из районного центра до села занимает больше 40 минут. Сколько времени потратят те, кто собирается добраться из Мурмашей в микрорайон Причальный, что также расположен на западном берегу реки, даже страшно подумать.

Надежды на возобновление прямого сообщения с Мурмашами у жителей Туломы появились со строительством железнодорожного моста через реку для комплекса перегрузки угля «Лавна». После долгих и трудных переговоров они оправдались. Инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о прямом сообщении между двумя берегами Туломы поддержал заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

В Мурманской области подписали план-график реализации проекта «Комплексного развития Мурманского транспортного узла», в который до конца четвертого квартала 2020 года должен быть адаптирован проезд автотранспорта. Строительство переправы планируют завершить к концу 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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