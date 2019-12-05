В Кировске разбирались с историей, что ребенка высадили из автобуса

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-05T15:35:22+03:00

Мальчик сказал, что его высадили из рейсового автобуса, хотя на улицу он вышел сам. Фото: Илья СТРЕБКОВ

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В Мурманской области строго настрого запретили высаживать детей из автобусов, троллейбусов и маршруток. Причина тому - несколько случаев, которые обсуждали далеко за пределами региона.

Например, в декабре 2017 года кондуктор выгнала на улицу девочку, у которой не было печати на проездном. После череды скандалов и вмешательства контролирующих органов компании-перевозчики приняли решение, что надо еще раз напомнить своим сотрудникам: даже если у ребенка нет денег на проезд, прогонять нельзя.

Все ли прислушались? Это стало понятно по ситуации в Кировске. Вечером 4 декабря в соцсетях появилась информация, что в городе горняков кондуктор высадила первоклашку, который ехал на автобусе №128 из Кукисвумчорра в Кировск. Семилетний ребенок якобы забыл дома проездной, а злая женщина отправила его идти пешком. Да еще и высадили ребенка на остановке "23 километр", где нет тротуаров и света. Пришлось мальчику ехать на попутке.

Правда, на деле ситуация оказалась иной.

- Он действительно забыл дома проездной. Но из автобуса вышел сам - испугался, что высадят. Его действительно подобрал мужчина. А дома, чтобы не ругали, сказал, что его высадили. Когда понял, что натворил и какой случился скандал, расплакался и сказал, как все было. Приносим свои извинения, - рассказала "Народному телевидению" мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU