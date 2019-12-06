2019-12-06T08:45:21+03:00
Общество

Юные жительницы Мурманской области участвуют в конкурсе «Самая красивая девочка России»

Победительница получит заветную корону
Наталья ЛОБАНОВА
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Попробовать свои силы в конкурсе могут юные красавицы от 0 до 17 лет. Фото: mostbeautygirl.ruПопробовать свои силы в конкурсе могут юные красавицы от 0 до 17 лет. Фото: mostbeautygirl.ru
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Юные заполярные красавицы из разных уголков Кольского края решили попробовать свои силы в ежегодном конкурсе «Самая красивая девочка России».

Из Мурманска соревнуется 41 северянка. Также в конкурсе участвуют и жительницы Полярных Зорь, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Североморска, Заполярного, Ковдора и Оленегорска. Наибольшее количество зрительских голосов на сегодняшний день получила Даша Веселова. За малышку, которой сейчас один годик, проголосовали 488 человек.

- В конкурсе могут принять участие девочки из России от 0 до 17 лет. Жюри конкурса из числа директоров модельных агентств определит победителей в каждой возрастной категории. Поэтому шанс на победу есть у каждой участницы. Одна из них удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветную корону. Победительниц объявят в канун Нового года, 31 декабря, - рассказывают организаторы на официальном сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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