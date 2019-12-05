2019-12-05T14:51:22+03:00
Происшествия

В Апатитах 73-летнюю пенсионерку у церкви сбил "ВАЗ"

Пожилую женщину госпитализировали в медучреждение Кировска
Наталья ЛОБАНОВА
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Прихожанка оказалась на капоте машины, а затем упала с него на проезжую часть. Фото: vk.com/club122493257Прихожанка оказалась на капоте машины, а затем упала с него на проезжую часть. Фото: vk.com/club122493257
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Заполярные водители далеко не всегда аккуратно ездят по дорогам. Иногда это приводит к довольно печальным последствиям.

Так, в Апатитах на пешеходном переходе рядом со Свято-Успенской церковью сбили 73-летнюю пенсионерку.

- 4 декабря в 7.20 утра в районе дома №38 на улице Лесной водитель "ВАЗ совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение в Кировске. Пенсионерка шла с сопровождающей, которая не пострадала, - рассказал «КП» инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На момент аварии 41-летний автолюбитель был трезв. Он сообщил инспекторам ГИБДД, что ехал со стороны Кировска и заметил двух человек на «зебре» примерно за сорок метров до них. По его словам, он сразу же начал тормозить, но машина заскользила по гололеду и остановилась уже на самом переходе. Северянка оказалась на капоте, а затем упала с него на проезжую часть.

- По факту ДТП будет проведена проверка. Водителя привлекут к административной ответственности по статье 12.24 КоАП РФ, - уточнил Евгений Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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