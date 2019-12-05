Жительницу Мурманска приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя
47-летнюю мурманчанку, которая взялась за нож в пылу пьяной ссоры, осудили на семь лет.
- Вечером 31 марта в квартире дома №22 на улице Крупской в Мурманске женщина на пару со своим 46-летним сожителем распивала спиртное. Они начали ссориться. Конфликт возник из-за того, что мужчина приревновал северянку, поверив в слухи о ней. Разозленная мурманчанка вооружилась кухонным ножом и с силой ударила им в грудную клетку потерпевшего. Осознав, что натворила, женщина попыталась сама оказать ему помощь, но вскоре все-таки вызвала скорую, - рассказала «КП» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.
Северянин умер из-за колото-резаного ранения спины слева с повреждением легкого. Дело осложнилось сильной наружной и внутренней потерей крови.
Первомайский районный суд Мурманска приговорил женщину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU