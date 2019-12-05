Пешеходный переход через реку Тулома в Коле закроют на три недели

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-05T10:51:28+03:00

За это время строители передвинут существующий мост на 16 метров

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Работа на двух берегах реки Туломы в Коле кипит: строители спешат к Новому году передвинуть существующий мост на 16 метров влево и открыть его для прохода пешеходов, тем самым обеспечив им доступ к лыжной трассе на западной стороне. Напомним: осенью рабочие приступили к реконструкции арочного моста, которая продлится два года.

- Погружены сваи обеих опор и установлены их ригели для временного поста, а также уложены плиты для страховочных опор под пролетное строение. Сейчас готовимся к его подъему, идут работы по выносу сетей связи, - рассказывает ведущий эксперт дорожного хозяйства Управления дороги «Кола» Денис Таращан.

Собственно говоря, для проведения этих работ мост закроют для пешеходов пока ориентировочно с 10 по 31 декабря.

- Существующий мост поднимем на четыре метра, потом заведем под него металлоконструкции на каточные пути, пролет опускаем на них и с помощью поперечного гидрооборудования передвигаем влево. После этого снова поднимем и опустим уже на временные опоры. Как только будут готовы входы и выходы с него, он будет открыт для пешеходов, - говорит Денис Таращан.

После этой непростой процедуры дорожники приступят непосредственно к строительству нового моста. В первую очередь рабочие займутся устройством свай крайних опор и временных мостиков к промежуточным опорам.

ИСТОЧНИК KP.RU