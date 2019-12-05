В Иркутске задержали лже-сотрудника ГИБДД, который развел на деньги мурманского таксиста

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-05T10:38:10+03:00

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В Иркутске произошла серия преступлений. Злоумышленник звонил таксистам в разные регионы, представлялся сотрудником ГИБДД и просил перевести деньги на «сладкий подарок руководству».

Пострадали водители из Иркутской, Челябинской, Мурманской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. Подозреваемого в девяти электронных кражах задержали летом в Краснодаре. Оказалось, что 30-летний россиянин, выйдя из мест лишения свободы, не нашел более законного способа заработка, чем мошенничество.

Несколько месяцев он звонил в службы такси разных городов страны, представлялся должностным лицом Госавтоинспекции и говорил подъехать к управлению ГИБДД. Затем злоумышленник связывался с таксистом по телефону и по дороге просил купить кофе и сладости для его руководства. К сожалению, все таксисты захотели помочь занятому «офицеру». В небольшом перечне просьб было и пополнение баланса мобильника от 1 до 50 тысяч рублей.

Приехав на место, таксисты узнавали, что стали жертвой обманщиков. В квартире любителя съездить в булошную на такси нашли несколько сотовых телефонов, банковские карты и двадцать сим-карт. Обвинение уже утвердила прокуратура.

- Если вина обвиняемого будет доказана в процессе судебного рассмотрения, органы правосудия могут назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Кроме этого, подсудимому предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU