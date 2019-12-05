2019-12-05T10:38:10+03:00
Происшествия

В Иркутске задержали лже-сотрудника ГИБДД, который развел на деньги мурманского таксиста

Мошенник просил водителей из разных городов выручить копейкой
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Таксисты верили мужчине, который представлялся сотрудником ГИБДД. Фото: архив "КП"Таксисты верили мужчине, который представлялся сотрудником ГИБДД. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Иркутске произошла серия преступлений. Злоумышленник звонил таксистам в разные регионы, представлялся сотрудником ГИБДД и просил перевести деньги на «сладкий подарок руководству».

Пострадали водители из Иркутской, Челябинской, Мурманской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. Подозреваемого в девяти электронных кражах задержали летом в Краснодаре. Оказалось, что 30-летний россиянин, выйдя из мест лишения свободы, не нашел более законного способа заработка, чем мошенничество.

Несколько месяцев он звонил в службы такси разных городов страны, представлялся должностным лицом Госавтоинспекции и говорил подъехать к управлению ГИБДД. Затем злоумышленник связывался с таксистом по телефону и по дороге просил купить кофе и сладости для его руководства. К сожалению, все таксисты захотели помочь занятому «офицеру». В небольшом перечне просьб было и пополнение баланса мобильника от 1 до 50 тысяч рублей.

Приехав на место, таксисты узнавали, что стали жертвой обманщиков. В квартире любителя съездить в булошную на такси нашли несколько сотовых телефонов, банковские карты и двадцать сим-карт. Обвинение уже утвердила прокуратура.

- Если вина обвиняемого будет доказана в процессе судебного рассмотрения, органы правосудия могут назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Кроме этого, подсудимому предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах 73-летнюю пенсионерку у церкви сбил "ВАЗ"
В Мурманске эвакуировали здание областного правительства
Экс-главу Заозерска Игоря Винокура лишили водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде
Житель Мурманска до полусмерти избил поцарапавшего его 5-месячного котенка
В Мурмашах стали часто видеть горностаев
Пешеходный переход через реку Тулома в Коле закроют на три недели
В Коле в четыре утра эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва
В Первомайском округе Мурманска построят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
В шоу "Однажды в России" посмеялись над холодильником с икрой члена "Единой России" из Мурманска
Между Мурмашами и Туломой запустят автобусы вместимостью 50 человек
В Мурманске бродячие собаки ночуют на территории детского сада
Предприниматели Мурманска не спешат согласовывать вывески на объектах культурного наследия
В 2020 году шесть почтовых отделений Мурманской области станут удобны для инвалидов
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган: «К сожалению, я не в силах помочь семье с плесенью в квартире»
Школы в Заозерске хотят объединить, чтобы повысить качество образования
Жителю Мурманска на прогулке с щенком пришлось отбиваться от бродячих собак
В Мурманской области найдут водителей, которые паркуются на местах для инвалидов
По убитым под Колой зайцу и лисице не стали возбуждать уголовное дело
В Тромсё подняли со дна бухты сгоревший мурманский траулер
Водители скорой помощи в Мурманске пожаловались, что сами оплачивают штрафы от ГИБДД
Для Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области построят здание на 1,2 миллиарда рублей
Андрей Чибис предложил раскрасить новое здание яслей в Североморске детскими рисунками
Главный следователь Мурманской области проведет прием в "ВКонтакте"
Под Мурманском водитель попал в аварию, пытаясь выйти из заноса
Крематорий под Мурманском заработает в феврале