2019-12-05T10:52:40+03:00
Происшествия

В Коле в четыре утра эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва

К счастью, тревога оказалась ложной
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Угроза взрыва в Коле не подтвердилась.Угроза взрыва в Коле не подтвердилась.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Утро жильцов дома №2 на проспекте Миронова в Коле началось очень рано и со стука в дверь, а потом спешных сборов и эвакуации аккурат под декабрьский снежок.

- В 4.00 5 декабря в полицию позвонила неизвестная и сообщила об угрозе взрывы в доме №2 на проспекте Миронова в Коле. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы, которые эвакуировали жильцов одного из подъездов. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Звонившая была установлена и доставлена в отдел полиции. Проводится проверка, - рассказал об утренней тревоге и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

По словам жителей пятиэтажки, нарушительницей их ночного сна оказалась не вполне здоровая женщина, которой после таких шуток с экстренными службами грозит принудительное лечение в спецучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Апатитах 73-летнюю пенсионерку у церкви сбил "ВАЗ"
В Мурманске эвакуировали здание областного правительства
Экс-главу Заозерска Игоря Винокура лишили водительского удостоверения на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде
Житель Мурманска до полусмерти избил поцарапавшего его 5-месячного котенка
В Мурмашах стали часто видеть горностаев
Пешеходный переход через реку Тулома в Коле закроют на три недели
В Иркутске задержали лже-сотрудника ГИБДД, который развел на деньги мурманского таксиста
В Первомайском округе Мурманска построят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном
В шоу "Однажды в России" посмеялись над холодильником с икрой члена "Единой России" из Мурманска
Между Мурмашами и Туломой запустят автобусы вместимостью 50 человек
В Мурманске бродячие собаки ночуют на территории детского сада
Предприниматели Мурманска не спешат согласовывать вывески на объектах культурного наследия
В 2020 году шесть почтовых отделений Мурманской области станут удобны для инвалидов
Детский омбудсмен Мурманской области Борис Коган: «К сожалению, я не в силах помочь семье с плесенью в квартире»
Школы в Заозерске хотят объединить, чтобы повысить качество образования
Жителю Мурманска на прогулке с щенком пришлось отбиваться от бродячих собак
В Мурманской области найдут водителей, которые паркуются на местах для инвалидов
По убитым под Колой зайцу и лисице не стали возбуждать уголовное дело
В Тромсё подняли со дна бухты сгоревший мурманский траулер
Водители скорой помощи в Мурманске пожаловались, что сами оплачивают штрафы от ГИБДД
Для Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области построят здание на 1,2 миллиарда рублей
Андрей Чибис предложил раскрасить новое здание яслей в Североморске детскими рисунками
Главный следователь Мурманской области проведет прием в "ВКонтакте"
Под Мурманском водитель попал в аварию, пытаясь выйти из заноса
Крематорий под Мурманском заработает в феврале