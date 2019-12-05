В Коле в четыре утра эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-05T10:52:40+03:00

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Утро жильцов дома №2 на проспекте Миронова в Коле началось очень рано и со стука в дверь, а потом спешных сборов и эвакуации аккурат под декабрьский снежок.

- В 4.00 5 декабря в полицию позвонила неизвестная и сообщила об угрозе взрывы в доме №2 на проспекте Миронова в Коле. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы, которые эвакуировали жильцов одного из подъездов. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Звонившая была установлена и доставлена в отдел полиции. Проводится проверка, - рассказал об утренней тревоге и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

По словам жителей пятиэтажки, нарушительницей их ночного сна оказалась не вполне здоровая женщина, которой после таких шуток с экстренными службами грозит принудительное лечение в спецучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU