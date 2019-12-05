2019-12-05T09:40:53+03:00
Общество

В Первомайском округе Мурманска построят спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном

Поплавать можно будет в двух чашах, а позаниматься в тренажерном зале
Мария ПАШЕНКОВА
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Пустырь для будущего спортивно-оздоровительного комплекса уже готов. Осталось только построить. Фото: GoogleПустырь для будущего спортивно-оздоровительного комплекса уже готов. Осталось только построить. Фото: Google
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Первомайский округ - единственный в Мурманске, где до сих пор нет бассейна (если не считать "Огни Мурманска" с их тропической купальней). Жителям района приходится ездить в Ленинский и Октябрьский, хотя власти города не раз обещали, что ситуация изменится.

Впрочем, это действительно так. Уже скоро должен открыться спортивный зал при новостройке на проспекте Кольский. Там нашлось место для нескольких дорожек для плавания. Также стало известно о планах построить на бюджетные деньги спортивно-оздоровительный центр тоже на проспекте Кольский рядом с филиалом №2 Центральной детской библиотеки.

За счет того, что комплекс будет быстровозводимым, на его строительство потратят всего год. Согласно техзаданию, в здании будет две чаши для плавания 25 на 16 метров и 16 на 6 метров (пропускная способность 68 человек за смену), тренажерный зал не менее 480 квадратных метров. В бассейне также будет трибуна для зрителей, которую при желании можно будет убрать. Также предусмотрены такие элементы, как сауна и кафе.

К слову, место для будущего комплекса было подготовлено еще несколько лет назад: здесь вырубили деревья, после чего образовался пустырь.

Напомним: Андрей Чибис сообщил, что в ближайшее время бассейн должны появиться в Коле и при МАГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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