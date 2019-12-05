2019-12-05T11:42:35+03:00
Дом. Семья

В Мурмашах стали часто видеть горностаев

Зверьки приходят в местную церковь и к реке на рыбалку
Мария ПАШЕНКОВА
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Симпатичного горностая увидели у Владимирской церкви в Мурмашах. Фото: vk.com/tcerkovmurmashiСимпатичного горностая увидели у Владимирской церкви в Мурмашах. Фото: vk.com/tcerkovmurmashi
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На белоснежном снегу рассмотреть горностая не так уж просто: его шубка прекрасно сливается с сугробами, что спасает его от других хищников. Разве что внимательные заметят два уголька - это зверек смотрит на людей черными глазками. К слову, пуйты (так этих пушистых малышей называют саами) человека не очень боятся.

На днях священнослужитель Владимирской церкви в Мурмашах заметил горностая рядом с божьим домом.

- Игривый горностай кувыркается в сугробе у нашего храма, - рассказали в церкви.

К слову, жители поселка говорят, что в последнее время стали часто видеть зверьков. Они бегают у берегов Туломы, в которой ловят рыбку. Стоит отметить, что рыбалка для этих хищников - занятие не очень любимое. Охотятся они в основном на мелких грызунов, например, на полевок или землерок. И только в совсем голодные годы выходит к реках и озерам. А то и к людям, чтобы найти еду у них. Например, горностай может стащить домашнюю птицу.

- В Мурманской области горностай является обычным видом, встречается повсеместно в горных тундрах, на открытых пространствах отмечается реже. Численность его колеблется по годам, зависит от урожая мышевидных грызунов, - пояснили в Мурманском отделении Всероссийского общества охраны природы.

Горностаи почти не боятся людей. Фото: vk.com/tcerkovmurmashi

Горностаи почти не боятся людей. Фото: vk.com/tcerkovmurmashi

ИСТОЧНИК KP.RU

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