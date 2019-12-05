Между Мурмашами и Туломой запустят автобусы вместимостью 50 человек

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-05T08:31:01+03:00

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Ура! 15-летний житель микрорайона Мурмашей Причальное Артем Батков и его земляки могут праздновать победу. В администрации Кольского района прислушались к мнению людей, дважды все перепроверили и решили запустить между Туломой, Причальным и Мурмашами общественный транспорт большей вместимости. Напомним: подросток несколько раз обращался к местным властям и даже писал губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой помочь решить насущную проблему.

- Комиссионное обследование пассажиропотока на социально-значимом муниципальном маршруте № 119 Мурмаши – Тулома подтвердило необходимость замены микроавтобусов на транспорт большей вместимости. Кроме того, было установлено, что произошел сбой в расписании автобуса №120 Автовокзал – Тулома. В связи с чем 119-му пришлось ехать с перегрузом, а люди на остановке все равно остались, - отмечают в администрации Кольского района. – Перевозчику уже направлено письмо с просьбой строго соблюдать расписание.

Тем не менее, с 6 декабря в часы-пик между Туломой и Мурмашами будут курсировать автобусы среднего класса длиной до 8,5 метров и общей вместимостью 50 человек. Транспорт большей вместимости будет выполнять два рейса утром в 7.45 и 8.05, один днем в 14.30 и два вечером в 16.20 и 18.10. Этого должно хватить, чтобы все желающие смогли без проблем добраться до места назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU