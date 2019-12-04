В Мурманске бродячие собаки ночуют на территории детского сада

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-04T17:04:01+03:00

Правда, в самом дошкольном учреждении уверяют, что никого не прикармливали

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Как выяснилось, если в Полярном бездомных собак мешают отлавливать воинские части, на территорию которых сотрудникам спецслужб вход воспрещен, то в Мурманске бродячие животные нашли приют у дошкольного учреждения. По словам местных жителей, стая прячется на территории детского сада №140, что на улице Капитана Орликовой.

- Ночуют в саду и часов с 4 или 5 утра начинают активничать. Страшно, потому что у меня мама в 6 утра бежит на работу, дети идут в школу утром одни и так далее. Очень хочется, чтобы приняли меры, - рассказывает Леся Кожухова.

Напомним: проблема с бродячими собаками на улице Капитана Орликовой существует с июля. Летом псы разорвали кота, а теперь владельцам собак приходится отбиваться от стаи ногами. Неужели и правда свора нашла приют в дошкольном учреждении.

- Никаких собак на территории детского сада нет. Ограждение летом полностью восстановили, калитка все время закрыта. Есть шанс, что животные протиснутся через ячейки забора, но мы по несколько раз в день делаем обход. С уверенностью могу сказать, что мы никого не кормим. В отличие от бабушек в домах по соседству, - комментируют нападки мурманчан в детском саду №140.

Кстати, заведующая дошкольного учреждения вызывала Центр временного содержания животных, и те никогда постороннего и хвостатого на территории не обнаружили.

А тем временем среди жителей улицы Орликовой нашлись те, кто вместо пустых жалоб в соцсетях взял да и позвонил в городскую службу 051 – там пообещали, что сегодня собак должны отловить.

ИСТОЧНИК KP.RU