В 2020 году шесть почтовых отделений Мурманской области станут удобны для инвалидов
Почта России в 2020 году адаптирует для людей с ограниченными возможностями еще шесть почтовых отделений Мурманской области.
- Сейчас для маломобильных граждан доступны 38 отделений почтовой связи в регионе. В 2020 году планируется реорганизовать еще шесть отделений. Там отремонтируют вход, оборудуя его пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала и оснастят информационным стендом о работе почты на шрифте Брайля, тактильными покрытиями для слабовидящих клиентов. Помещение также адаптируют для свободного передвижения инвалидов, - рассказали в пресс-службе УФПС Мурманской области филиала АО «Почта России».
Также маломобильные группы населения могут получать почтовые услуги на дому. Для этого нужно связаться с выбранным отделением почты по телефону, через электронную почту или сайт Почта России и подать заявку на обслуживание.
Напомним: в Мурманской области сейчас проходят рейды, выявляющие нарушения на стоянках для авто инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU