2019-12-04T16:56:14+03:00
Общество

В 2020 году шесть почтовых отделений Мурманской области станут удобны для инвалидов

Вход оборудуют пандусами с кнопкой вызова персонала, внутри поставят информационный стенд на шрифте Брайля
Наталья ЛОБАНОВА
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Получать посылки на почте и отправлять письма станет еще удобнее для маломобильных северян. Фото: pixabay.comПолучать посылки на почте и отправлять письма станет еще удобнее для маломобильных северян. Фото: pixabay.com
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Почта России в 2020 году адаптирует для людей с ограниченными возможностями еще шесть почтовых отделений Мурманской области.

- Сейчас для маломобильных граждан доступны 38 отделений почтовой связи в регионе. В 2020 году планируется реорганизовать еще шесть отделений. Там отремонтируют вход, оборудуя его пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала и оснастят информационным стендом о работе почты на шрифте Брайля, тактильными покрытиями для слабовидящих клиентов. Помещение также адаптируют для свободного передвижения инвалидов, - рассказали в пресс-службе УФПС Мурманской области филиала АО «Почта России».

Также маломобильные группы населения могут получать почтовые услуги на дому. Для этого нужно связаться с выбранным отделением почты по телефону, через электронную почту или сайт Почта России и подать заявку на обслуживание.

Напомним: в Мурманской области сейчас проходят рейды, выявляющие нарушения на стоянках для авто инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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