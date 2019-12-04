2019-12-04T13:27:15+03:00
Происшествия

По убитым под Колой зайцу и лисице не стали возбуждать уголовное дело

В полиции не нашли в случившемся состава преступления
Варвара РУСЛАНОВА
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В телах погибших зверей эксперты не обнаружили ни пуль, ни дроби. Фото: Жизнь ДДВ телах погибших зверей эксперты не обнаружили ни пуль, ни дроби. Фото: Жизнь ДД
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Три месяца понадобилось правоохранительным органам, чтобы разобраться в таинственной смерти диких зверей под Колой.

Напомним: в середине августа появилась информация, что из черной дорогой иномарки стреляли по зайцу и лисице. Правда, номер автомобиля свидетельница расправы не запомнила. А Федеральный социальный проект поддержки населения «Жизнь ДД», опубликовавший эту шокирующую историю, также упоминал о зверски убитом медведе, который, как выяснилось, представлял опасность для жителей Верхнетуломоского и был застрелен охотоведами. В полиции начали проверку по публикации в интернете.

- Экспертиза не нашла в телах погибших животных ни пуль, ни дроби. Соответственно, они погибли не от огнестрельного оружия. Из-за отсутствия состава преступления вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сообщил и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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