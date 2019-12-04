2019-12-04T12:21:43+03:00
Общество

В Мурманской области найдут водителей, которые паркуются на местах для инвалидов

Госавтоинспекторы будут проводить рейды до 10 декабря
Наталья ЛОБАНОВА
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Подобная акция проходит в Кольском крае уже четвертый год.Подобная акция проходит в Кольском крае уже четвертый год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 по 10 декабря в Мурманской области проходит акция «Инвалид», инициатором которой выступил уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. Он вместе с госавтоинспекторами, волонтерами и представителями общественных организаций Заполярья будет выявлять автовладельцев, которые паркуются в местах, предназначенных для стоянки транспортных средств инвалидов. Ежегодное мероприятие проходит в регионе уже в четвертый раз.

- В Международный день инвалидов, 3 декабря, уже состоялся рейд к Мурманскому областному драматическому театру, к городской поликлинике №1, к главному бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области и к супермаркету на Аскольдовцев, 28, - рассказывают в правительстве заполярного региона.

В мероприятии участвуют представители Минтруда и соцразвития Мурманской области, регионального отделения ОНФ, общественной палаты Мурманской области, МАГУ, социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда», Всероссийское общество инвалидов и Всероссийское общество автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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