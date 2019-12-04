Для Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области построят здание на 1,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-04T10:44:11+03:00

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1 июля 2016 года в Мурманске на проспекте Ленина, 33а открыли новое здание ФСБ. До новоселья сотрудники службы безопасности были соседями с МВД, которые находятся не так далеко - на проспекте Ленина, 64.

Сейчас здание считается одним из самых красивых в городе. На его возведение ушло три года. Но вскоре в столиц Заполярья может появиться еще одно такое же. На сайте госзакупок появилась закупка на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области". Здание хотят построить в Мурманске.

Так как аукцион проходит в закрытой форме, подробностей о будущем здании нет. Не известна ни этажность, ни место, ни сроки выполнения работ (хотя в документации есть ремарка, что сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг составит 25 месяцев).

Единственная известная величина - стоимость. Новый дом для ФСБ обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Оплата за 2019 год составит 467 миллионов рублей, за 2020-й - почти 400, и 361 миллион - за 2021-й.

ИСТОЧНИК KP.RU