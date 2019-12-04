2019-12-04T12:11:57+03:00
Общество

В Тромсё подняли со дна бухты сгоревший мурманский траулер

"Бухту Наездник" пытались потушить сутки, но спасти судно не удалось
Мария ПАШЕНКОВА
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Траулер "Бухта Наездник" горел сутки, а потом затонул. Фото: NRKТраулер "Бухта Наездник" горел сутки, а потом затонул. Фото: NRK
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25 сентября в бухте Бревика, что находится в Тромсё, случился пожар на траулере Мурманского тралового флота "Бухта Наездник". Напомним: по предварительной версии, возгорание произошло из-за сварочных работ.

Весь экипаж, а это 29 человек, смогу сойти на берег и не пострадал, хотя некоторые моряки обратились за обследованием к врачам. После того, как удалось уладить все препоны с документами (оригиналы были уничтожены огнем), северяне смогли вернуться домой. А вот траулер, который пытались потушить почти сутки, пошел ко дну.

Больше двух месяцев он лежал на дне бухты. И только после того, как были улажены все формальности и проведена проверка, его решились поднимать. Процесс был непростой, тем более, что понадобилась тщательная подготовка: на борту осталось топливо, которые могло вылиться в воду. Его откачали, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Как пояснили "КП" на траловом флоте, траулер уже подняли со дна.

- Сейчас он висит на цепях. Дальше будут откачивать воду, после его доставят в порт для разделки на металл. В какой именно - не понятно, - уточнил собеседник нашего издания.

Подрядчиком подъема судна стала фирма из Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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