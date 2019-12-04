2019-12-04T08:50:14+03:00
Происшествия

Под Мурманском водитель попал в аварию, пытаясь выйти из заноса

"Ваз" столкнулся с грузовиком, пострадали находившиеся в легковушке
Ника СВЕТЛОВА
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"Ваз" ушел в занос, а потом столкнулся с грузовиком. Фото: А.Стежников"Ваз" ушел в занос, а потом столкнулся с грузовиком. Фото: А.Стежников
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4 декабря стало испытанием даже для опытных водителей, ведь снегопады сделали из дорог полосу препятствий. Число аварий увеличилось, а некоторые из них блокировали движение.

Одно из самых серьезных ДТП за вторник случилось под Мурманском.

- В 13.50 на 1393 километре автодороги "Кола" у поселка Дровяное водитель"Ваз" при движении со стороны Абрам-Мыса в сторону Мурманска не справился с управлением, попал в занос. При попытке выровнять автомобиль допустил столкновение с двигающимся во встречным направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Ваз", они были госпитализированы в Кольскую ЦРБ, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним: 4 декабря немало неприятностей создали водителям фуры, которые не могли подняться в горки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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