Под Мурманском водитель попал в аварию, пытаясь выйти из заноса

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-04T08:50:14+03:00

"Ваз" ушел в занос, а потом столкнулся с грузовиком. Фото: А.Стежников

Изменить размер текста: A A

4 декабря стало испытанием даже для опытных водителей, ведь снегопады сделали из дорог полосу препятствий. Число аварий увеличилось, а некоторые из них блокировали движение.

Одно из самых серьезных ДТП за вторник случилось под Мурманском.

- В 13.50 на 1393 километре автодороги "Кола" у поселка Дровяное водитель"Ваз" при движении со стороны Абрам-Мыса в сторону Мурманска не справился с управлением, попал в занос. При попытке выровнять автомобиль допустил столкновение с двигающимся во встречным направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Ваз", они были госпитализированы в Кольскую ЦРБ, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним: 4 декабря немало неприятностей создали водителям фуры, которые не могли подняться в горки.

ИСТОЧНИК KP.RU