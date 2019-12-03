Жители Мурманской области могут отправить по почте письмо Деду Морозу
Всем хочется получить на Новый год желанный подарок. А чтобы мечта сбылась, нужно обязательно написать письмо главному зимнему волшебнику. Отправить свое послание Деду Морозу уже можно в отделениях почты России, опустив конверт в специально оформленный к празднику почтовый ящик.
- Чтобы письмо точно попало к доброму зимнему чародею, необходимо правильно указать адрес на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз» и наклеить на него марку, - рассказали в пресс-службе УФПС Мурманской области филиала АО «Почта России».
На специальных почтовых ящиках изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. Отправить свою телеграмму с пожеланиями можно до конца новогодних праздников.
Для жителей Мурманской области волшебные почтовые ящики установлены в отделениях:
- Мурманск 183038,
- Североморск 184606;
- Кола 184381;
- Апатиты 184209;
- Кандалакша 184042;
- Умба 184703.
Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU