2019-12-03T17:41:12+03:00
Общество

Жители Мурманской области могут отправить по почте письмо Деду Морозу

Волшебный почтовый ящик будет работать до конца новогодних праздников
Наталья ЛОБАНОВА
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Дед Мороз будет рад письмам как от детей, так и от взрослых. Фото: пресс-служба УФПС Мурманской областиДед Мороз будет рад письмам как от детей, так и от взрослых. Фото: пресс-служба УФПС Мурманской области
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Всем хочется получить на Новый год желанный подарок. А чтобы мечта сбылась, нужно обязательно написать письмо главному зимнему волшебнику. Отправить свое послание Деду Морозу уже можно в отделениях почты России, опустив конверт в специально оформленный к празднику почтовый ящик.

- Чтобы письмо точно попало к доброму зимнему чародею, необходимо правильно указать адрес на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз» и наклеить на него марку, - рассказали в пресс-службе УФПС Мурманской области филиала АО «Почта России».

На специальных почтовых ящиках изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя. Отправить свою телеграмму с пожеланиями можно до конца новогодних праздников.

Для жителей Мурманской области волшебные почтовые ящики установлены в отделениях:

- Мурманск 183038,

- Североморск 184606;

- Кола 184381;

- Апатиты 184209;

- Кандалакша 184042;

- Умба 184703.

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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