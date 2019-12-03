Жителю Североморска грозит 11,5 лет тюрьмы за продажу амфетамина

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-03T15:51:00+03:00

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Прокуратура Североморска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жителя Североморска, которому вменяют ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт психотропного вещества, совершенный в значительном размере организованной группой» и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный в значительном размере организованной группой».

В 2015 году мужчина в компании организованной группы разработал план и получил роль в незаконной «пьесе». Находясь во флотской столице, он продал мужчине амфетамин в значительном размере. Психотропное вещество конфисковали правоохранители.

Также злоумышленник не смог помочь подельнику соблюсти правила преступной цепочки в том же 2015 году. Он получил амфетамин от первого звена и передал его третьему. А тот, в свою очередь, не смог сбыть заветный сверток, поскольку был задержан полицией.

- Приговором Североморского районного суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU