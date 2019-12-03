2019-12-03T15:05:59+03:00
Происшествия

Безработный житель Мурманска украл iPhone у мужчины, брызнув ему в лицо из газового баллончика

Когда грабитель понял, что его настигла полиция, тут же выбросил телефон в сугроб
Наталья ЛОБАНОВА
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Найти похищенный гаджет полицейским так и не удалось. Фото: pixabay.comНайти похищенный гаджет полицейским так и не удалось. Фото: pixabay.com
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В полицию Мурманска обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что на него напали. Случай произошел в магазине на проспекте Кирова. Там северянин купил пиво и решил выпить его здесь же, за столиком. При этом молодой человек погрузился в свой iPhone.

- Неожиданно к нему шагнул незнакомец и выхватил гаджет. Когда мужчина попытался отстоять свое имущество, нападавший несколько раз ударил его по голове, а затем распылил в лицо газ из баллончика. После этого злоумышленник сбежал, прихватив мобильный телефон, стоимостью 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка оперативно задержали предполагаемого грабителя. При этом похищенного гаджета у 27-летнего безработного мурманчанина не оказалось. Он пояснил, что заметил, как к месту происшествия приехали сотрудники полиции и поскорее избавился от iPhone, выбросив его в снег. Найти ценный телефон так и не удалось.

В отношении северянина, которого раньше уже судили за незаконный оборот наркотиков, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит лишение свободы до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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