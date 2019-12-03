2019-12-03T16:10:07+03:00
Происшествия

Ремонт на проезде Молодежный в Мурманске: Из-за поврежденного желоба вода затопила новую дорогу

Местные жители с ужасом ждут весны
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Вода сначала затопила проезд, а потом благополучно замерзла. Фото: Юлия МаковееваВода сначала затопила проезд, а потом благополучно замерзла. Фото: Юлия Маковеева
Изменить размер текста:

Кажется, этой осенью о проблемах с преображением проезда Молодежного не слышал только ленивый. Ремонт здесь начали в рамках национального проекта «Городская среда», но подрядчик подвел администрацию Мурманска под монастырь, и с горем пополам федеральные деньги закатали, правда, уже в снег. Этот вопрос поднимался даже на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Тогда глава региона попросил при принятии решения все взвесить и не сделать хуже. Как в воду глядел.

- Проезд Молодежный, Мурманск. Завершается ремонт дорог во дворах, между домами 8 и 9 выровнена и заасфальтирована зона под детскую площадку. Однако во время работ не учли особенности данного участка. Дома строились под сопкой, поэтому вдоль зданий от 5 до 10 по проезду Молодежный идет специальный бетонный желоб для сбора стекающей воды, - написала в соцсетях мурманчанка Юлия Маковеева. – Рабочие повредили его, и вода пошла прямо под дом №9. Пройти вдоль невозможно, сплошной лед. Интересует вопрос: когда будет комиссия принимать данный объект, она обратит на это внимание или не заметит?

А ведь это только начало зимы. О том, что будет, когда в Мурманск придет весна, местным жителям даже страшно думать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировске Вечный огонь погас, потому что вандалы жгли на нем пластиковые бутылки
Жителю Североморска грозит 11,5 лет тюрьмы за продажу амфетамина
Безработный житель Мурманска украл iPhone у мужчины, брызнув ему в лицо из газового баллончика
Муниципальные дороги отремонтируют только там, где власти успеют заключить контракты до 1 апреля 2020 года
У лошадей из Кузомени появился свой канал на YouTube
В Мурманской области одна за другой буксуют фуры
Житель Оленегорска повесил на коллег кражу телефона и планшета
В Полярных Зорях вандалы пробили горку на новой детской площадке
Трехлетний мурманчанин удивил Максима Галкина своими знаниями
В Мурманской области сельских жителей старше 65 лет будут возить в медучреждения бесплатно
В крушении и пожаре Superjet-100 в Шереметьево обвиняют командира Дениса Евдокимова
В полиции Мурманска прокомментировали информацию об эксгибиционисте, который пугает детей
В Мурманске у детской поликлиники №4 реконструируют дорогу
20-летний житель Мурманска угнал мотоцикл у пенсионерки