Ремонт на проезде Молодежный в Мурманске: Из-за поврежденного желоба вода затопила новую дорогу

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-03T16:10:07+03:00

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Кажется, этой осенью о проблемах с преображением проезда Молодежного не слышал только ленивый. Ремонт здесь начали в рамках национального проекта «Городская среда», но подрядчик подвел администрацию Мурманска под монастырь, и с горем пополам федеральные деньги закатали, правда, уже в снег. Этот вопрос поднимался даже на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Тогда глава региона попросил при принятии решения все взвесить и не сделать хуже. Как в воду глядел.

- Проезд Молодежный, Мурманск. Завершается ремонт дорог во дворах, между домами 8 и 9 выровнена и заасфальтирована зона под детскую площадку. Однако во время работ не учли особенности данного участка. Дома строились под сопкой, поэтому вдоль зданий от 5 до 10 по проезду Молодежный идет специальный бетонный желоб для сбора стекающей воды, - написала в соцсетях мурманчанка Юлия Маковеева. – Рабочие повредили его, и вода пошла прямо под дом №9. Пройти вдоль невозможно, сплошной лед. Интересует вопрос: когда будет комиссия принимать данный объект, она обратит на это внимание или не заметит?

А ведь это только начало зимы. О том, что будет, когда в Мурманск придет весна, местным жителям даже страшно думать.

ИСТОЧНИК KP.RU