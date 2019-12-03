В Мурманской области одна за другой буксуют фуры

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-03T12:42:44+03:00

Из-за снежной погоды большегрузы не могут подняться в горку и создают на дорогах пробки

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В последние дни на дорогах Мурманской области сплошное безобразие. Трассы засыпало снегом, кругом гололед, из-за чего фуры нескончаемо буксуют. С прошедшего воскресенья шлифовали как минимум шесть грузовиков, тормозя все движение и создавая многочисленные пробки.

- На Кильдинском шоссе шлифует на подъем фура после отворотки на Териберку. Будьте аккуратны, - предупреждали в группе «Мурманск ДТП ЧП» в соцсетях еще на выходных.

В понедельник спокойствия на заполярных дорогах тоже не было, ведь количество дорожных проблем с большегрузами только увеличилось.

- На улице Шевченко в Мурманске на подъеме шлифует фура. Правый ряд занят, - делится информацией местный житель Роман Андреевич.

Похожий казус случился 2 декабря также неподалеку от поселка Зверосовхоз.

- Ситуация на Ленинградском шоссе в Кольском районе, над Зверосовхозом: автомобиль Mazda раскрутило об отбойники и фуру, чуть позже там же улетел "УАЗ Патриот", - пишет в соцсетях мурманчанин Михаил Рожков.

А сегодня грузовики стоят на улице Домостроительной в областном центре и недалеко от села Белокаменка.

Заполярным водителям стоит быть как можно осторожнее на дорогах.

Напомним: еще в начале года фурам хотели запретить въезд в Мурманск из-за большого количества ДТП. Однако этот вопрос так и остался нерешенным.

ИСТОЧНИК KP.RU