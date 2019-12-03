2019-12-03T12:07:01+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска повесил на коллег кражу телефона и планшета

Мужчине грозит два года лишения свободы за ложный донос
Лидия АРСТОВА
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Полицейские предупредили мужчину, что ему грозит за дачу ложных показаний. Но тот продолжал обвинять коллег. Фото: архив "КП"Полицейские предупредили мужчину, что ему грозит за дачу ложных показаний. Но тот продолжал обвинять коллег. Фото: архив "КП"
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Руководство на работе, безусловно, бывает несправедливым. Начальник может отчитать за вовремя не сделанный отчет, лишить премии за частые опоздания, предложить невысокую зарплату. Именно последнее и стало причиной ложного доноса жителя Оленегорска на вышестоящих коллег .

Так, в полицию города обратился 29-летний северянин с заявлением о краже. Он рассказал, что коллеги на работе украли из его портфеля мобильный телефон и планшет. Офис, в котором мужчина работает по найму, находится в ЗАТО Александровск. Полицейские предупредили заявителя, что за дачу ложных показаний его ждет наказание.

Но он продолжал обвинять сотрудников офиса в воровстве. Хотя правоохранители не нашли подтверждение слов мужчины. Оказалось, что обиженного не устроила сумма оплаты за работу, которую предложил работодатель. Подчиненный поссорился с начальником, затаил обиду и задумал отомстить. Вину оленегорец признал.

- По факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении ранее не судимого северянина следователем МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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