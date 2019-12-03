2019-12-03T17:34:14+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области дал неделю на украшение городов и поселков к Новому году

Темнота мешает... развивать экономику
Елена МОЛОДЦОВА
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Города должны засверкать иллюминаций в течение недели. Фото: m.123ru.netГорода должны засверкать иллюминаций в течение недели. Фото: m.123ru.net
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В Мурманской области есть много темных уголков. Привыкшие к полярной ночи северяне особого внимания не обратили, а вот глава региона Андрей Чибис, который в этом году будет впервые испытывать на себе эту особенность нашей природы, возмутился, почему на улицах городов и поселков так темно.

- Почему до сих пор населенные пункты не украшены к празднику? Комментарии такие: мы привыкли это делать в середине декабря, - обратился к муниципалитетам Андрей Владимирович. – Украшения, иллюминация и так далее создают праздничное настроение, повышают активность людей, в том числе развивает сферу экономики, малый и средний бизнес. Вы посмотрите в других городах! Там снега нет, но уже все в иллюминации. Я не понимаю этой традиции, когда мы откладываем на последнюю неделю года. Это бред!

А посему местным властям велено украсить города и поселки Мурманской области к Новому году в течение недели, чтобы города засветились яркими красками. К следующему году Центру городского развития региона поручено разработать концепции украшения для каждого города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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