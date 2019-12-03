Трехлетний мурманчанин удивил Максима Галкина своими знаниями
Мы можем с большой уверенностью сказать, что когда Ваня Авдеенко пойдет в первый класс, проблем с обучением у него не будет. В свои три года мальчик уже бегло читает и легко отвечает на сложные вопросы.
Так, он знает, что самая длинная кость в теле человека - бедренная, что самое большое море России - Берингово, у осьминога три сердца, и дает определение эритроцитам. Такими знаниями он блеснул на Первом канале - мурманчанина пригласили в передачу "Лучше всех".
- С года я ему показывала разные карточки с животными, флагами, буквами. К двум годам он стал самостоятельно читать. Любит энциклопедии, - объяснила мама Вани Ксения Авдеенко.
А у мальчика на передаче сбылась мечта.
- Я очень люблю морских животных, потому что они суперкрутые. Еще динозавров, - рассказал Ваня.
И после этого в студии появилась большая ростовая кукла доисторического хищника. Ему Ваня и отвечал на вопросы. Эрудиция мурманчанина и его беглое чтение впечатлили ведущего Максима Галкина.
Мальчик любит динозавров, и на передаче смог увидеть хищника во всей красе. Фото: кадр из телепередачи
ИСТОЧНИК KP.RU