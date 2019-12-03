Трехлетний мурманчанин удивил Максима Галкина своими знаниями

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-03T10:49:31+03:00

Ване всего три года, а он бегло читает. Фото: кадр из телепередачи

Ваня Авдеенко стал героем передачи "Лучше всех"

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Мы можем с большой уверенностью сказать, что когда Ваня Авдеенко пойдет в первый класс, проблем с обучением у него не будет. В свои три года мальчик уже бегло читает и легко отвечает на сложные вопросы.

Так, он знает, что самая длинная кость в теле человека - бедренная, что самое большое море России - Берингово, у осьминога три сердца, и дает определение эритроцитам. Такими знаниями он блеснул на Первом канале - мурманчанина пригласили в передачу "Лучше всех".

- С года я ему показывала разные карточки с животными, флагами, буквами. К двум годам он стал самостоятельно читать. Любит энциклопедии, - объяснила мама Вани Ксения Авдеенко.

А у мальчика на передаче сбылась мечта.

- Я очень люблю морских животных, потому что они суперкрутые. Еще динозавров, - рассказал Ваня.

И после этого в студии появилась большая ростовая кукла доисторического хищника. Ему Ваня и отвечал на вопросы. Эрудиция мурманчанина и его беглое чтение впечатлили ведущего Максима Галкина.

Мальчик любит динозавров, и на передаче смог увидеть хищника во всей красе. Фото: кадр из телепередачи

ИСТОЧНИК KP.RU