2019-12-03T09:18:15+03:00
Происшествия

В крушении и пожаре Superjet-100 в Шереметьево обвиняют командира Дениса Евдокимова

Трагедия с самолетом Москва-Мурманск унесла жизнь 41 человека
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар на борту самолета унес жизни 41 человека. Фото: EAST NEWSПожар на борту самолета унес жизни 41 человека. Фото: EAST NEWS
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5 мая этого года стало черным днем - в аэропорту "Шереметьево" через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку Sukhoi Superjet-100, летевший в Мурманск. На борту было 78 человек. По предварительной версии, в борт попала молния, которая отключила электронику.

Пилоты посадили самолет, но после соприкасания с землей он загорелся. Люди спасались из охваченного огнем салона. У тех, кто были в конце, не было шансов на спасение. Погиб 41 человек, среди них двое детей. Это самая крупная гражданская авикатастрофа в Мурманской области - не стало 26 наших земляков.

В данный момент еще готовится отчет МАК о трагедии. Также ранее стало известно, что Следственный комитет рассматривает вину в случившемся только одного человека - командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Сейчас же, по сообщениям наших коллег, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц)".

- Господин Евдокимов и его адвокат Наталья Митусова с выводами следствия не согласились, утверждая, что самолет при посадке "швыряло из стороны в сторону", так как он не слушался бортовой ручки управления. Господин Евдокимов полагает, что возгорания вообще не должно было произойти, так как при жесткой посадке у SSJ шасси должны были "отскочить в сторону". Корпус самолета, отмечает он, мог выдержать высокую температуру, а пассажиры могли успеть покинуть салон, но этого не произошло из-за открытой двери — приток воздуха усилил огонь, - пишет "Коммерсантъ".

В ближайшее время защита Дениса Евдокимова будет знакомиться с материалами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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