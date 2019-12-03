В Мурманской области сельских жителей старше 65 лет будут возить в медучреждения бесплатно

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-03T10:10:58+03:00

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Жителям отделенных населенных пунктов, коих на Кольском полуострове немало, добираться до поликлиник в районных центрах непросто. Автобусы ходят редко, да и стоят не 32 рублей за поездку как в областном центре. А ведь речь идет о здоровье.

- Сельские жители старше 65 лет для профилактических осмотров смогут бесплатно добираться до медицинских учреждений на специальных автобусах. Социальная услуга будет доступна пожилым людям из Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов с нового года, - доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. – Именно в этих муниципалитетах проживает большинство северян старше 65 лет – порядка 66,3%. Всего же в регионе около шести тысяч пожилых людей.

Для Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов уже закупили три автобуса. В последнем транспорт уже работает в тестовом режиме. В декабре в Заполярье ждут еще два автобуса для пожилых северян. К слову, воспользоваться социальной услугой можно будет в том случае, если в населенном пункте нет необходимого оборудования или специалиста, а выезд мобильной бригады нецелесообразен.

- Обязательно проследите, чтобы бесплатная доставка пожилых людей в медучреждение не вылилась в многочасовые очереди. Надо работать в тесном сотрудничестве с минздравом, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Эта проблема должна была быть решена уже давно. Не надо ждать нового года, чтобы помогать гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU