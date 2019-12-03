В Мурманске у детской поликлиники №4 реконструируют дорогу

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-03T08:28:15+03:00

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На прошлой неделе в столице Заполярья прошел совет по делам инвалидов. На этот раз в очень открытом режиме. По его итогам губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал исполнительной власти 11 поручений и попросил в очередной раз уйти от формализма в решении проблем простых людей, тем более с особенностями здоровья.

На совете был затронут вопрос доступной среды. В частности сразу в двух медицинских учреждениях Мурманска нашлись проблемы.

- На оба объекта в выходные выезжал лично. В детской поликлинике на улице Бочкова пандус, действительно, не соответствует нормативам – он слишком узкий. Кроме того, подход к учреждению не оборудован тротуарами, и мамочкам с колясками приходится выходить на проезжую часть. Требуется реконструкция дорожной сети, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Во второй взрослой поликлинике проблемы внутри: препятствие в виде трех ступенек и туалетные комнаты, не соответствующие нормам. Оба вопроса взяли в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU