2019-12-03T08:28:15+03:00
Общество

В Мурманске у детской поликлиники №4 реконструируют дорогу

А во второй взрослой амбулатории на Кольском проспекте займутся туалетами
Елена МОЛОДЦОВА
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На входе в детскую поликлинику оказался слишком узкий пандус. Фото: yandex.ruНа входе в детскую поликлинику оказался слишком узкий пандус. Фото: yandex.ru
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На прошлой неделе в столице Заполярья прошел совет по делам инвалидов. На этот раз в очень открытом режиме. По его итогам губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал исполнительной власти 11 поручений и попросил в очередной раз уйти от формализма в решении проблем простых людей, тем более с особенностями здоровья.

На совете был затронут вопрос доступной среды. В частности сразу в двух медицинских учреждениях Мурманска нашлись проблемы.

- На оба объекта в выходные выезжал лично. В детской поликлинике на улице Бочкова пандус, действительно, не соответствует нормативам – он слишком узкий. Кроме того, подход к учреждению не оборудован тротуарами, и мамочкам с колясками приходится выходить на проезжую часть. Требуется реконструкция дорожной сети, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Во второй взрослой поликлинике проблемы внутри: препятствие в виде трех ступенек и туалетные комнаты, не соответствующие нормам. Оба вопроса взяли в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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