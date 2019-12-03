2019-12-03T13:52:15+03:00
Общество

Муниципальные дороги отремонтируют только там, где власти успеют заключить контракты до 1 апреля 2020 года

Предполагается, что такая мера избавит северян от укладки асфальта в снег и мороз
Елена МОЛОДЦОВА
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Все контракты подрядчики должны выполнить строго до 1 сентября.Все контракты подрядчики должны выполнить строго до 1 сентября.
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Готовь сани летом, а контракты на ремонт дорог зимой. Именно такой политики придерживаются в правительстве Мурманской области.

- Контракты по 32 объектам на общую сумму 986 миллионов рублей в рамках национального проекта « Безопасные и качественные дороги» практически все заключены. По направлению Север из-за жалобы антимонопольной службы произошла небольшая задержка, но все договоры будут подписаны на этой неделе, - доложила на «оперативке» вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – По агломерации столицы Заполярья, в которую в этом году включена и Кола, также контракты заключены. Работать на 19 объектах в Мурманске и на 5 объектах в районном центре будут проверенные подрядчики. Объявлен тендер и на реконструкции первых 10 километров дороги в Териберку.

На местные дороги из регионального бюджета выделят 468 миллионов рублей. Эти деньги разделят между всеми муниципалитетами. Правда, местным властям надо будет поторопиться и выходить на аукцион, как только будут доведены лимиты. Обязательное условие 2020 года – законтрактоваться до 1 апреля.

- Если до контрольного срока не будет контрактов – деньги снимаем. Чтобы не было как в это раз: что по нацпроекту мы герои, а на местных дорогах асфальт в снег кладем, - предупредил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кстати, контракты теперь будут заключать централизовано, а, значит, в профильном ведомстве проконтролируют и сроки подачи документов, и их качество. Кстати, все контракты подрядчики должны выполнить строго до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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