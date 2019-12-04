Андрей Чибис предложил раскрасить новое здание яслей в Североморске детскими рисунками

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-04T10:07:24+03:00

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Ровно за месяц до конца срока в столице Северного флота сдали детский сад. Напомним, ясли на 75 малышей строили в рамках национального проекта «Демография» и, несмотря на все трудности, смогли возвести вовремя. Об этом на оперативном совещании доложила вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

- Строительство объекта в Североморске завершено. Сейчас там идут клининговые работы. Последние штрих, и можно будет проходить лицензирование, - отметила Оксана Александровна.

Кстати, на открытие долгожданного дошкольного учреждения ждут и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Заветную дату обещали предварительно с ним согласовать.

- Предлагаю разукрасить яркий желтый фасад детскими рисунками, - поделился идеей глава региона и получил одобрение. - Разумеется, этим необходимо заняться летом, когда позволит погода.

К слову, на финишную прямую вышли и стройки в Печенге и ЗАТО Александровск. В Печенгском районе готовность детского сада оценивается в 89%, и рисков завершить объект в срок в профильном ведомстве не видят. В Александровске тоже есть положительная динамика. даже появилась надежда нагнать время и сдать объект к концу этого года, хотя минимальные риски все же имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU