2019-12-02T18:27:45+03:00
Происшествия

Житель Мурманска переклеил ценник на туалетном ершике и может сесть на два года

По такой же схеме мурманчанин хотел купить смеситель
Мария ПАШЕНКОВА
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28-летний мурманчанин не нашел денег, чтобы купить туалетный ершик за его настоящую цену.28-летний мурманчанин не нашел денег, чтобы купить туалетный ершик за его настоящую цену.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Уголовный кодекс суров, и за глупое преступление можно получить солидный срок.

28-летний житель Мурманска пришел в строительный гипермаркет в Первомайском округе, чтобы купить смеситель. Но цена на тот оказалась кусающейся, Впрочем, уйти домой и подкопить денег мурманчанину показалось слишком простым решением.

Он придумал другую схему: взял более дешевый товар и переклеил ценник с него на смеситель. А затем сделал то же самое с туалетным ершиком, хотя тот не так уж дорого стоит. Довольный своей сообразительностью, молодой человек пошел на кассу. Но там его план провалился. Продавец заметила странные суммы в чеке и вызвала по тревожной кнопке сотрудников Росгвардии.

- Магазину был причинен ущерб на сумму более 5000 рублей. Сотрудники вневедомственной охраны указанного гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

В настоящее время в отношении ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего мурманчанина сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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