2019-12-02T15:08:34+03:00
Общество

12,4% жителей Мурманской области зарабатывают по 100 тысяч рублей

В рейтинге самых высокооплачиваемых регионов Заполярье заняло 11 строчку
Наталья ЛОБАНОВА
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Большие зарплаты в регионе получают больше 12% жителей.Большие зарплаты в регионе получают больше 12% жителей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сколько бы северяне не вздыхали, пересчитывая деньги в своем кошельке, официальная статистика упорно твердит, что зарплаты в Мурманской области – на высшем уровне.

Так, РИА Новости провело исследование, в котором назвало регионы с самыми большими доходами работающих жителей. В десятку чемпионов Заполярье не вошло - заняло одиннадцатое место.

- Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в Мурманской области – 12,4%. Самые распространенные зарплаты в регионе – 22-65 тысяч рублей. Меньше 15 тысяч рублей ежемесячно получают только 0,6% северян, - говорится в исследовании.

Выходит, что приличным доходом у нас может похвастаться каждый восьмой. Лидером по высокой оплате труда в этом году стала Чукотка, где более 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с 31,7%, а на третье место поднялась Москва с результатом в 27,4%. Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Преимущество в зарплате регионов с суровыми климатом эксперты объясняют развитой прибыльной добычей природных ресурсов. Также большие зарплаты часто компенсируют высокие цены и тяжелые природные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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