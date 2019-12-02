2019-12-02T11:42:08+03:00
Общество

К Мурманску нет замечаний по уборке снега

Исправляться начали и в ЗАТО Александровск
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманске снег с крыш убирают 159 рабочих.В Мурманске снег с крыш убирают 159 рабочих.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По традиции первым делом на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсуждали уборку населенных пунктов от снега и наледи. Предваряя доклад подчиненных, глава региона отметил, что ситуация меняется, но до идеала еще далеко.

- Уборка муниципалитетов осуществляется по плану, - отметил вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. – В частности, в Мурманске увеличили на 40 человек количество рабочих, очищающих крыши от снега и наледи. На сегодняшний день этим занимаются 159 специалистов. Кроме того, на 120 человек выросло число дворников. Теперь улицы убирают 680 человек. По Мурманску замечаний нет. Но работа должна вестись постоянно – наледь появляется.

Отметил Филиппов и положительную динамику в ЗАТО Александровск, где ситуация тоже начала меняться к лучшему. Правда, процент уборки междворовых территорий по-прежнему низкий – всего 88%.

- Прошу продолжить информирование населения о том, что собственники квартир на верхних этажах обязаны очищать крыши своих балконов от снега и наледи самостоятельно, - отметил вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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