В Мурманске на территории школы избили мальчика

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-02T10:20:57+03:00

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Благодаря соцсетям стало известно о новом случае детской жестокости в Мурманске. Жительница Мурманска сообщила, что 30 ноября около полудня на территории школы 11, что находится на улице Гаджиева, 6а, избили ребенка.

- Моя знакомая проходила мимо и услышала истошный крик ребенка. Он доносился от группы детей, которая стояла у стен школы. Она поспешила туда и когда подошла, группа детей быстро разбежалась, а у стены стоял мальчик на коленях, лицо у него было разбито, изо рта текла кровь, рядом только осталась стоять девочка, которая совершенно спокойно сказала, что снимала все на видео. Мальчишку всего трясло, он плакал и просил отвести его домой, - рассказала в группе "Мурманск" Евгения Приемышева.

Женщина отвела ребенка в школу.

- Моя знакомая - женщина средних лет и у нее проблемы с давлением, ей самой стало плохо от произошедшего, нам пришлось ее приводить в чувство после инцидента. Самое плохое, что она в таком состоянии не сообразила сразу вызвать полицию! Сейчас делать это, наверное, поздно, мы даже не знаем фамилию пострадавшего ребенка, но знаем фамилию зачинщика избиения и знаем в каком классе он учится! - продолжает Евгения.

Как стало известно "КП" от информированного источника, драка между детьми случилась во время игры на улице. Один мальчик попал в другого снежком, тот в ответ ударил его локтем в спину. Так завязалась потасовка. При этом после случившегося родители драчунов встретились, и на данный момент претензий друг к другу не имеют. И не очень довольны, что история просочилась в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU