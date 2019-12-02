Топ-5 самых травмоопасных городов Мурманской области

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-02T09:35:48+03:00

Дочь губернатора уже спросила папу, почему в столице Заполярья не посыпают тротуары

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МЧС по Мурманской области без устали засыпает северян сообщениями, предупреждая о сильной гололедице. Однако, кажется, такие смс надо отправлять и жилищникам, чтобы не забывали посыпать тротуары.

- Моя дочь в конце прошлой недели спросила меня, почему не посыпают тротуары, мол, только я два раза упала, а остальные падают еще больше, - обратился к коллегам на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис и попросил уделить пешеходным зонам особое внимание.

А задуматься есть о чем! По информации министерства здравоохранения региона, только за ноябрь в травмпункты обратились 973 человека, 13 из которых были госпитализированы.

- В безусловных лидерах Мурманск, где травмы получили 749 жителей. Также в передовиках Кировск, Полярные, Зори, Никель и Кандалакша. Численность травмированных растет в Мончегорске, Апатитах, Полярных Зорях и Мурманске, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В администрации Мурманска попросили предоставлять им информацию об обратившихся, чтобы понимать, как и где человек получил травму, дабы другие не наступили на эти грабли. Для этого в травмпунктах теперь будут спрашивать у пациентов согласие на передачу их данных жилищникам.

ИСТОЧНИК KP.RU