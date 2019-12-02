2019-12-02T09:18:54+03:00
Происшествия

Житель Мурманской области за биткоины купил метамфетамин

Молодого человека с наркотиками в машине остановили сотрудники ДПС
Мария ПАШЕНКОВА
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За биткоины мужчина купил метамфетамин в крупном размере. Фото: REUTERSЗа биткоины мужчина купил метамфетамин в крупном размере. Фото: REUTERS
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В наше время за многое можно заплатить банковской картой или электронной валютой. Вот и наркотики тебе стали весьма доступны в сети.

27-летний житель Мурманской области попался на преступлении в Калининграде. Молодой человек нашел сайт, где отраву можно купить за биткоины. Потратив (в переводе на рубли) почти 9 тысяч, он приобрел 8,93 грамма метамфетамина. Северянину выслали координаты и фотографии тайника рядом с поселком Переславское Зеленоградского района, где лежит наркотик. Парень поехал туда на своей машине и забрал товар. А на обратном пути его остановили сотрудники ДПС.

- При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни. К таким суд отнес привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, молодой возраст, - сообщили в пресс-службе Зеленоградского суда.

Он приговорил северянина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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