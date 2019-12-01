В Североморске построили новые ясли

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-01T14:20:26+03:00

Проект обошелся в более чем 132 миллиона рублей. Фото: администрация ЗАТО г. Североморск.

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В Североморске завершилось строительство яслей-сада на улице Гвардейской. Новоиспеченный детсад сможет принять к себе 75 малышей.

- В новом детском саду созданы все условия для комфортного пребывания ребятишек: в яслях есть колясочная, раздевалка, спальни, игровая комната, санузел с душем, буфетная. Объект возводился в рамках национального проекта «Демография». Он обошелся федеральному, областному и муниципальному бюджету в более 132 миллионов рублей, - сообщили в администрации ЗАТО г. Североморск.

Сейчас в здании закончена «чистовая» отделка помещений, установлено санитарно-техническое и технологическое оборудование, завезена и собрана мебель. А около яслей обустроили игровые площадки и беседки.

Глава Североморска Владимир Евменьков также отметил, что скоро во флотской столице начнут строить еще один детский сад.

- Проектирование детсада на 220 мест на улице Восточной уже завершается. После проверки экспертизой, а также утверждения бюджетов, мы сможем объявлять торги на строительно-монтажные работы, - рассказал Владимир Евменьков.

ИСТОЧНИК KP.RU