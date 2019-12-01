Жительница Кировска устроилась на работу к мошенникам, отдав им 255 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-01T11:32:28+03:00

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Мошенники владеют множеством схем и стратегий обмана людей. Врут по телефону о смерти или болезни родственника, обещают огромные выплаты в качестве компенсации за некачественные услуги. А на этот раз злоумышленница притворилась работодателем. Так, в полицию обратилась 52-летняя кировчанка, которая рассказала стражам порядка, что у нее украли больше 255 тысяч рублей. Женщина объяснила, что в соцсетях ее привлекло всплывающая реклама одной из компаний с предложением заработка в Интернете.

Чтобы узнать подробности, северянка перешла по ссылке и заполнила анкету. Затем ей с московского номера позвонила якобы работодательница. Мошенница уверила, что для получения дохода женщине нужно установить на компьютер пакет программного обеспечения. Благодаря этому можно будет работать удаленно. - Также для виртуального трудоустройства северянке нужно было перечислить 100 тысяч рублей. Кировчанка поверила злоумышленнице и назвала реквизиты счета банковской карты и коды из смс-сообщений. Спустя некоторое время с ее карты списали еще 155 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, с использованием электронных средств платежа, совершенное в крупном размере". Злоумышленникам светит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU