Долги за электричество привели к коммунальной беде в Зареченске
В ноябре не раз и не два населенные пункты Мурманской области оставались без света. Как пояснили в "Колэнерго", сети были готовы к зиме, но с нашими климатическими условиями избежать беды не удалось.
Правда, в Зареченске, что в Кандалакшском районе, беда пришла не только из-за холода. Около двух часов ночи здесь произошел гидроудар. Это привело к тому, что село осталось без света и воды.
Последствия были бы не такими существенными, если бы у Зареченска не оказался долг в пять миллионов рублей. из-за которых поставщик энергии отключил резервную линию. При обычном раскладе дома запитали от нее, пока бы устраняли аварию.
- Переговоры с "Колэнерго" и Нивскими ГЭС заняли три часа. К утру удалось вернуть электричество и водоснабжение. 10 домов остались без воды, в четырех произошло затопление, - доложили губернатору Мурманской области Андрею Чибису на заседании правительства 29 ноября.
Пострадавшим жителям села или дадут компенсацию, или сделают ремонт в испорченных квартирах.
- Я попрошу проверить законность отключения резервных линий. Такая же ситуация у нас есть в Кольском районе, - поручил подчиненным глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU