2019-11-29T17:21:44+03:00
Общество

Долги за электричество привели к коммунальной беде в Зареченске

Три часа заняли переговоры с поставщиком Мурманской области, чтобы в село вернули свет
Ника СВЕТЛОВА
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Аварию в Зареченске можно было бы устранить быстрее. Если бы не долги. Фото: архив "КП"Аварию в Зареченске можно было бы устранить быстрее. Если бы не долги. Фото: архив "КП"
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В ноябре не раз и не два населенные пункты Мурманской области оставались без света. Как пояснили в "Колэнерго", сети были готовы к зиме, но с нашими климатическими условиями избежать беды не удалось.

Правда, в Зареченске, что в Кандалакшском районе, беда пришла не только из-за холода. Около двух часов ночи здесь произошел гидроудар. Это привело к тому, что село осталось без света и воды.

Последствия были бы не такими существенными, если бы у Зареченска не оказался долг в пять миллионов рублей. из-за которых поставщик энергии отключил резервную линию. При обычном раскладе дома запитали от нее, пока бы устраняли аварию.

- Переговоры с "Колэнерго" и Нивскими ГЭС заняли три часа. К утру удалось вернуть электричество и водоснабжение. 10 домов остались без воды, в четырех произошло затопление, - доложили губернатору Мурманской области Андрею Чибису на заседании правительства 29 ноября.

Пострадавшим жителям села или дадут компенсацию, или сделают ремонт в испорченных квартирах.

- Я попрошу проверить законность отключения резервных линий. Такая же ситуация у нас есть в Кольском районе, - поручил подчиненным глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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