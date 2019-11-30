2019-11-29T16:48:18+03:00
Общество

Границу между Мурманской областью и Республикой Карелией хотят точно описать

Для этого было заключено соответствующее соглашение
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Границу между двумя регионами точно опишут. Фото: архив "КП"Границу между двумя регионами точно опишут. Фото: архив "КП"
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Границы Мурманской области - отдельная тема для разговора. Все-таки мы приграничный регион, и через наши рубежи многие, в том числе и иностранцы, пытаются проникнуть в Норвегию.

В ближайшее время граница Мурманской области и Республики Карелия будет тщательно изучено. На сайте областной Думы появился закон о "Учреждении заключения соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской федерации Мурманской областью и Республикой Карелии". Документ был направлен на подписание губернатору Андрею Чибису.

Детали будущей работы пока не разглашаются. В первую очередь она будет нужна для различных нюансов в определении зоны ответственности. Например, кто будет заниматься тушением лесных пожаров, природоохранной деятельностью и т.д. Описанием границы займутся с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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